Стало известно о содержании записки, найденной у стрелка из Лас-Вегаса

despravda | 08.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-08 11:02

Стало известно о содержании записки, найденной у стрелка из Лас-Вегаса
Записка была обнаружена в гостиничном номере стрелка.

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Записка, найденная в гостиничном номере стрелка из Лас-Вегаса, содержит расчеты о том, куда ему нужно было целиться, чтобы убить как можно больше людей, передает Rus.Media.

Указано, что новые данные раскрыли трое полицейских, которые штурмовали номер стрелка Стивена Педдока и первыми увидели его тело и его арсенал оружия. Сотрудник полиции Лас-Вегаса Дейв Ньютон рассказал, что заметил записку на тумбочке, что стояла возле окна, которое стрелок разбил с помощью молотка.

“Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели”, – сообщил полицейский.

Стрельба в Лас-Вегасе на концерте велась в течение девяти минут.

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