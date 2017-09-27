Стало известно о беременности еще одной сестры Кардашян
27.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-27 18:27
Стало известно о беременности еще одной сестры Кардашян
СМИ узнали, что 33-летняя американская звезда реалити-шоу Хлоя Кардашян беременна первенцем.
По данным источников СМИ, Хлоя ждет ребенка от своего бойфренда – 26-летнего баскетболиста Тристана Томпсона, с которым она встречается около года, передает Rus.Media.
У Хлои это будет первый ребенок, а вот Тристан прошлого года, уже встречаясь с Кардашян, успел стать отцом: в декабре 2016-го у него появился сын от бывшей девушки.
Хлоя и Тристан ждут малыша, и они очень взволнованы. Они не спешили сообщать об этом миру. Главное, что об этом знают только самые близкие люди, – отмечают источники.