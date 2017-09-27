Стало известно о беременности еще одной сестры Кардашян

despravda | 27.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-27 18:27

Стало известно о беременности еще одной сестры Кардашян
СМИ узнали, что 33-летняя американская звезда реалити-шоу Хлоя Кардашян беременна первенцем.

По данным источников СМИ, Хлоя ждет ребенка от своего бойфренда – 26-летнего баскетболиста Тристана Томпсона, с которым она встречается около года, передает Rus.Media.

У Хлои это будет первый ребенок, а вот Тристан прошлого года, уже встречаясь с Кардашян, успел стать отцом: в декабре 2016-го у него появился сын от бывшей девушки.

Хлоя и Тристан ждут малыша, и они очень взволнованы. Они не спешили сообщать об этом миру. Главное, что об этом знают только самые близкие люди, – отмечают источники.

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