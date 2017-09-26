Стало известно, на какую часть тела женщины смотрят мужчины, если заинтересовались ею
Американские психологи провели эксперимент, в ходе которого отслеживали движения глаз 105 гетеросексуальных студентов во время просмотра ими фотографий незнакомых людей противоположного пола. Добровольцы должны были рассказать, насколько заинтересовала
их тот или иной человек на снимке.
Оказалось, что во время невербального общения большую роль играют намерения
наблюдателя. Ибо если это романтические планы, участники исследования обоих полов чаще всего обращали внимание на голову и грудь человека с фотографии. Если речь шла о дружбе, больше внимания уделяли ногам.
Мужчины чаще обращали внимание на грудь и талию объекта наблюдения, при этом неважно было, они рассматривают человека, как потенциального друга или любимого. Женщины же более пристально рассматривали голову и грудь. Если человек начинал обращать внимание на голову, то в конце концов признавался, что изображена на фото человек могла бы заинтересовать его, как потенциальный романтический партнер.
Также эксперимент подтвердил, что “взгляд незамужней женщины” действительно особенный. Одинокие женщины дольше изучают потенциального романтического партнера. Но если они надолго задерживали взгляд на голове у мужчины на снимке, они скорее были склонны думать о дружбе, чем о любви. О такое пишет zaknews.in.ua.