Стало известно, кто убил украинских десантников
2017-10-07 17:30
Стало известно, кто убил украинских десантников
Трагедия Ил-76.
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Руководитель Службы Безопасности Украины Василий Грицак рассказал, кто сбил самолет Ил-76 с украинскими десантниками в 2014 году, передает Rus.Media.
Как известно, трагический инцидент произошел в Луганске три года назад.
По словам Грицака, самолет сбили боевики частной военной компании Вагнера.
Грицак отметил, что в этой операции, а также в штурме Луганского аэропорта принимали участие 72 боевика ЧВК (Частная военная компания) Вагнера, 15 из них ликвидировано.
По информации СБУ, Вагнер, Дмитрий Уткин, личный номер М0209 — руководитель частной военной компании. Компания является проектом российских спецслужб и позволяет российскому руководству заявлять о том, что российских военных в Украине нет. Для их подготовки используется база ГРУ ГШ.
СБУ установила лица 1587 боевиков ЧВК Вагнера. Всего их около пяти тысяч человек.