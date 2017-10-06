Стало известно, кто в результате реформы получит самые большие пенсии
06.10.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-10-06 17:35
Стало известно, кто в результате реформы получит самые большие пенсии
Опубликована инфографика.
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Кому хорошо жить на пенсии с новым законом? Как выяснилось, его авторы все же позаботились о военных и раненых в АТО, но также неплохо себя будут чувствовать прокуроры, депутаты, министры. По мнению экспертов, многие госчиновники и депутаты быстренько запасутся справками о особые заслуги перед родиной и бросятся выбивать себе надбавки в местные органы власти, передает Rus.Media.