Стало известно, кому ощутимо увеличат пенсии
22.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-22 09:10
Стало известно, кому ощутимо увеличат пенсии
После проведения пенсионной реформы больше всего увеличатся пенсии тех, кто выходил на пенсию …
После проведения пенсионной реформы больше всего увеличатся пенсии тех, кто выходил на пенсию до 2008 года включительно, передает Rus.Media.
Как сообщалось об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире.
По его словам, все, кто вышел на заслуженный отдых и в 1990-х, и в 2000-х вплоть до 2008 года, получат существенное увеличение пенсий.
Надбавка будет касаться и тех людей, которым пенсии назначали с 2008-го по 2017 год, однако в меньшем размере.
Ведь показатели, по которым рассчитывали пенсии, были приближены к современным.