Стало известно, кому ощутимо увеличат пенсии

despravda | 22.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-22 09:10

Стало известно, кому ощутимо увеличат пенсии
После проведения пенсионной реформы больше всего увеличатся пенсии тех, кто выходил на пенсию …

После проведения пенсионной реформы больше всего увеличатся пенсии тех, кто выходил на пенсию до 2008 года включительно, передает Rus.Media.

Как сообщалось об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире.

По его словам, все, кто вышел на заслуженный отдых и в 1990-х, и в 2000-х вплоть до 2008 года, получат существенное увеличение пенсий.

Надбавка будет касаться и тех людей, которым пенсии назначали с 2008-го по 2017 год, однако в меньшем размере.

Ведь показатели, по которым рассчитывали пенсии, были приближены к современным.

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