Стало известно, когда в Украине наступит «Черная пятница»
2017-10-18 14:58
Стало известно, когда в Украине наступит «Черная пятница»
Предполагается, что в этот день скидки будут достигать 90%.
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Самый главный день распродаж в 2017 году в Украине состоится 24 ноября, передает Rus.Media. Предполагается, что в этот день скидки будут достигать 90%.
Праздник шопоголиков и всех тех, кто хочет сэкономить, уже не первый год славится давкой в торговых центрах по всей Америке. Black Friday, известный у нас как Черная пятница проходит в более комфортной обстановке — основные скидки раздают интернет-магазины.
В уанете уже появился сайт «Черная пятница Украина» от Picodi.com, на котором в пятницу, 24-го ноября появятся выгодные предложения от самых известных брендов одежды, бытовой техники и электроники.
«Перед Черной пятницей нужно обязательно создать список действительно необходимых вещей и записать цены на них. Это поможет избежать импульсивных покупок и не попасться на “фиктивные скидки”, которыми грешат недобросовестные магазины», — Наталья Ибрагимова, Picodi Ukraine.