Стало известно, когда Apple прекратит продажи iPhone 5s

despravda | 21.09.2017 | Техно, Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-21 18:15

Стало известно, когда Apple прекратит продажи iPhone 5s
До конца текущего года смартфон iPhone 5s исчезнет из магазинов.

Место гаджета в линейке устройств от корпорации Apple займет SE, передает Rus.Media.

Много фанатов продукции американской компании уже давно ожидали, что менеджмент техногіганта откажется от реализации “пятерки”. После презентации iPhone 8 и iPhone X прогнозы все же оказались верными.

Представители МТС и “Мегафона” проинформировали о том, что iPhone 5s, уже не выпускают, но на прилавках магазинов гаджет исчезнет конца этого года. Ритейлеры отмечают, что аппарат устарел по большинству характеристик и заметно уступает другим смартфонам Apple, а также гаджетам основных производителей мобильных устройств мира.

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