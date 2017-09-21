Стало известно, когда Apple прекратит продажи iPhone 5s
2017-09-21 18:15
Стало известно, когда Apple прекратит продажи iPhone 5s
До конца текущего года смартфон iPhone 5s исчезнет из магазинов.
Место гаджета в линейке устройств от корпорации Apple займет SE, передает Rus.Media.
Много фанатов продукции американской компании уже давно ожидали, что менеджмент техногіганта откажется от реализации “пятерки”. После презентации iPhone 8 и iPhone X прогнозы все же оказались верными.
Представители МТС и “Мегафона” проинформировали о том, что iPhone 5s, уже не выпускают, но на прилавках магазинов гаджет исчезнет конца этого года. Ритейлеры отмечают, что аппарат устарел по большинству характеристик и заметно уступает другим смартфонам Apple, а также гаджетам основных производителей мобильных устройств мира.