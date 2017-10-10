Стало известно, какими последствиями для здоровья угрожают перерыва сна
10.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Люди, которых в течение ночи что-то постоянно будит — плач ребенка, телефонные звонки, шум на улице или крик соседей, рискуют иметь те же проблемы со здоровьем, что и те, кто страдает от бессонницы.
Ибо пусть вы и спите в общем восемь-девять часов (что нормально), но с интервалами (и это плохо), поэтому ваша нервная система со временем истощается так, как будто ваш сон длился максимум четыре часа. Волонтеры, с которыми работали ученые Тель-Авивского университета, вынуждены были просыпаться каждые полтора часа
и впоследствии демонстрировали дезориентацию, страдали от депрессии и усталости, как будто вообще не спали.