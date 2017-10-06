Стало известно какие знаки зодиака самые богатые
2017-10-06 09:14
Стало известно какие знаки зодиака самые богатые
Не каждому из нас предначертано судьбой грести деньги лопатой.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Некоторые делают это с невероятной легкостью, а другим приходится попотеть на славу. В чем же секрет? Естественно мы не откроем Америки, если скажем, что основным фактором являются личностные особенности человека, и естественно, его знак зодиака.
Что же по этому поводу нам скажут звезды? Есть ли у вас финансовый потенциал? Давайте посмотрим…
12. Стрельцы, такие милые, но, к сожалению, наименее богатые (или просто бедные).
Все дело в том, что вы допускаете две большие ошибки: слишком расслабляетесь и постоянно полагаетесь на волю случая. Так делать ни в коем случае нельзя!
11. Раки, которым не стать богатыми
Ваша главная проблема в том, что вы не знаете, как наладить отношения с тем или иным человеком. Вместо этого вы предпочитаете посидеть на диване перед телевизором. Деньги сами себя не заработают…
10. БлизнецыА деньги не светят
А не светят они вам до тех пор, пока вы не научитесь концентрироваться на том, что вам действительно нужно.
9. ВесыНа вас «бешеные деньги» не нападут
У Весов есть все, чтобы стать по-настоящему успешным. Знаете, что вам все портит? Ваше явное неумение «отвечать». Поработайте над этим.
8. Львы, как же так?!
Прирожденными богачами есть Львы! Однако деньги любят, когда человек умеет пойти на компромисс, вы же этого делать не умеете совсем.
7. ТельцыВам бы научиться собирать
Вы явно зарабатываете вполне неплохо, но собирать — это не ваш конек. Утихомирьте желание постоянно совершать необдуманные покупки и тогда ваше финансовое положение улучшится.
6. Мы добрались до Козерогов, бедность которым не светит на 100%
Миллионерами мы вас не назовем, однако живете вы наверняка в изобилии. А все благодаря вашему трудолюбию.
5. РыбыПерестаньте жаловаться на жизнь!
Немедленно перестаньте жаловаться на жизнь! Пока все вокруг беднеют, вы увеличиваете капиталы. Так ведь?
4. ОвныНаверняка — предприимчивые
Вы без опаски идете на риск, а уж амбиций у вас точно не отнять. С мотивацией проблемы также вряд ли является. Такой набор талантов просто гарантирует успех. Поздравляем!
3. Барабанная дробь!!! Третьими среди 12 знаков зодиака по богатству становятся…
Водолеи
Браво, Водолеи! Ваши способности в аналитике, а также крайняя рассудительность позволяют вам наслаждаться самой жизнью, но и делать его краше для других.
2. Скорпионы уверенно расположились на втором месте! Аплодисменты, пожалуйста! Громче!
Целеустремленность, которой вы обладаете, несомненно, является главным подспорьем. Вы видите задачу — и это ваша цель. А цели вы добиваетесь молча и незаметно. Знали бы ваши конкуренты, что за дела оборачиваются за их спинами. Они и представить не могут. Гениальная тактика и отличная стратегия. Браво!
1. И, наконец, Девы! На первом месте наиболее успешные и богатые. Лучшие из лучших!
Вы не ошиблись! Кто бы мог подумать, что постоянные жалобы на жизнь является лишь прикрытием. Где-то там, в глубине души, вы прекрасно знаете, что чем больше вы ноєте, тем успешнее вы становитесь, но лишний раз старайтесь не задирать нос.