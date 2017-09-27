Стало известно, какие анализы, обследования и консультации врачей будут бесплатными

magictr | 27.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Министерство здравоохранения Украины опубликовало список услуг, входящих в гарантированный пакет первичной бесплатной медицинской помощи. О такое пишет www.obozrevatel.com.

В частности, семейный врач должен будет:

– наблюдать за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностировать и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояния;

– сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями;

– оказывать неотложную помощь;

– направлять пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

– проводить профилактику: вакцинацию, осмотры и исследования пациентов из групп риска;

– предоставлять консультации.

Семейный врач может наблюдать за неосложненной беременностью и здоровым ребенком согласно возрастных особенностей и потребностей. А также предоставление подробных описаний услуги паллиативной помощи. Например, оценить степень боли, назначить и выписать рецепт на наркотические средства, психотропные вещества для
лечение болевого синдрома.

В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно смогут получить гематологические исследования, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, а также биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови, глюкозу крови, общий холестерин и общий анализ мочи.

Кроме того, пациенты будут иметь право на инструментальные методы исследования, среди которых электрокардиограмма (ЭКГ) в покое и микроскопия мокроты.

Украинцы смогут также сделать быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит и сифилис.

Семейный врач назначает лекарства и выписывает рецепты, по которым, в частности можно будет получить препараты по программе возмещения стоимости лекарств, в которую будут постепенно включать все больше и больше заболеваний и препаратов, а также оформлять справки, больничные листы.

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