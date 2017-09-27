Стало известно, какие анализы, обследования и консультации врачей будут бесплатными
Министерство здравоохранения Украины опубликовало список услуг, входящих в гарантированный пакет первичной бесплатной медицинской помощи. О такое пишет www.obozrevatel.com.
В частности, семейный врач должен будет:
– наблюдать за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностировать и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояния;
– сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями;
– оказывать неотложную помощь;
– направлять пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;
– проводить профилактику: вакцинацию, осмотры и исследования пациентов из групп риска;
– предоставлять консультации.
Семейный врач может наблюдать за неосложненной беременностью и здоровым ребенком согласно возрастных особенностей и потребностей. А также предоставление подробных описаний услуги паллиативной помощи. Например, оценить степень боли, назначить и выписать рецепт на наркотические средства, психотропные вещества для
лечение болевого синдрома.
В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно смогут получить гематологические исследования, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, а также биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови, глюкозу крови, общий холестерин и общий анализ мочи.
Кроме того, пациенты будут иметь право на инструментальные методы исследования, среди которых электрокардиограмма (ЭКГ) в покое и микроскопия мокроты.
Украинцы смогут также сделать быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит и сифилис.
Семейный врач назначает лекарства и выписывает рецепты, по которым, в частности можно будет получить препараты по программе возмещения стоимости лекарств, в которую будут постепенно включать все больше и больше заболеваний и препаратов, а также оформлять справки, больничные листы.