Стало известно, как украинские пограничники попали в плен россиян
2017-10-10 15:42
Стало известно, как украинские пограничники попали в плен россиян
В служебном автомобиле похищенных военнослужащих найдено верхняя одежда, которую они оставили, уходя на краткосрочную консультативную встречу с российскими пограничниками.
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Двое пограничников Сумского отряда, которых сейчас удерживают под стражей в России, были захвачены в плен во время консультативно-представительской встречи с коллегами из РФ, передает Rus.Media.
Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикало.
По его словам, пограничники соседних государств постоянно проводят такие встречи, что является обычной мировой практикой.
Цигикал предположил, что российские силовики могли и не заходить на территорию Украины, а похитить украинских пограничников непосредственно на границе.
Он рассказал, что в служебном автомобиле похищенных военнослужащих найдено верхняя одежда, которую они оставили, уходя на краткосрочную консультативную встречу с российскими пограничниками.
Глава ГНСУ сообщил, что 10 октября ведомство передало ФСБ России материалы, которые заверяют лица пленных.
По его информации, сейчас к процессу возврата арестованных украинцев подключены МИД и Офис омбудсмена.
Учитывая это, отметил Цигикал, украинская пограничная служба решила ограничить количество пограничных консультативных встреч с россиянами.
“Мы решили ограничить эти встречи на уровне руководителей (пограничных служб – ред.), чтобы обезопасить менее подготовленный персонал”, – сообщил глава ведомства.
Также Цигикал предположил, что похищение украинцев связано с арестом двух российских пограничников в Херсонской области 30 июня.
По его словам, сейчас российская сторона не заявляла о желании произвести обмен.
4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила о пропаже двух пограничников во время мониторинга границы на Сумщине.
Позже в тот же день российская сторона официально заявила, что задержала их.