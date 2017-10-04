Стало известно, как Россия умудряется продавать украденное угля из оккупированного Донбасса Польши
2017-10-04 16:35
Стало известно, как Россия умудряется продавать украденное угля из оккупированного Донбасса Польши
“Многоходовочка” Кремля раскрыта.
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Россия продает уголь в Польше ОРДЛО с помощью фиктивных документов.
Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna, передает “Rus.Media”.
Согласно информации, украинский антрацит с временно неподконтрольной Киеву части Донбасса попадает в Польшу через РФ, где уголь получает поддельный сертификат о происхождении.
Отмечается, что незаконным экспортом между странами занимается фирма Doncoaltrade, которая была зарегистрирована в городе Катовице еще в 2012 году. Примечательно, что ее основным акционером является Александр Мельничук, который ранее занимал должность “заместитель министра энергетики и угольной промышленности ЛНВ”.
“Бандиты-владельцы копанок продают антрацит по 22 долл. за тонну, тогда как его официальная цена на границе с Польшей составляет 140 долл.”, – уточняет польское издание.
Кроме этого, журналисты подчеркивают, что данная схема позволяет неплохо зарабатывать лично лидеру террористов “ЛНВ” Игорю Плотницькому. По предварительным данным, каждая тонна приносит “в карман” главаря боевиков дополнительные 500 гривен.