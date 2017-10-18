Стало известно, как прошла ночь митингующих под Радой (видео)
2017-10-18 09:15
Стало известно, как прошла ночь митингующих под Радой (видео)
Возле здания парламента – около 50 палаток.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Ночь возле Верховной Рады прошла спокойно, несмотря на то что ни митингующие, ни полицейские из правительственного квартала так и не пошли, сообщают Rus.Media со ссылкой назми
Посреди улицы Грушевского и в Мариинском парке остается около 50 палаток. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители не собираются силой оттеснять митингующих.
Протестующие отметили, что готовы простоять у парламента несколько дней, пока депутаты не выполнят их требования. Для них ночью подвозили дрова, поскольку на улице было довольно прохладно. Активисты не спали и охраняли занятую территорию, отгоняя сон песнями под баян.
Все подъезды к правительственному кварталу сейчас перекрыты, везде патрулируют правоохранители, на всех арках до дворов дежурит Нацгвардия: правоохранители ожидают провокаций.
Полиция заявляет, что не имеет полномочий освобождать улицу Грушевского для проезда, решение относительно этого – в ведении киевской власти.