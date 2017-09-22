Стало известно, как продлить жизнь
22.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Американские биологи выяснили, что “ленивый” человеческий ген AMPK (аденозинмонофосфат — активированная протеинкиназа) удается активизировать.
Этот ген есть в каждом живом организме и отвечает за насыщение клеток энергией. Если ее уровень снижается, этот ген немедленно активизируется и восполняет недостаток. Но с годами функции гена замедляются, он выполняет свою миссию все “неохотнее”,
и клетки страдают от недостатка жизненных сил.
В процессе эксперимента ученые повысили количество AMPK в кишечнике плодовых мушек дрозофил–, в результате чего продолжительность их жизни увеличилась на 30% (до восьми недель вместо обычных шести). Все это время мухи оставались здоровыми и бодрыми.