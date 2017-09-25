Стало известно, где отдыхающие украинцы потратили больше всего денег
2017-09-25 10:39
Стало известно, где отдыхающие украинцы потратили больше всего денег
Банковскими картами пользуются в основном гастарбайтеры.
Стало известно, где отдыхают украинцы потратили больше всего денег, передает Rus.Media.
В основном, банковской картой чаще всего платят в Польше, а наличные деньги лучше используют в Германии. Об этом сообщается в отчете Украинского процессингового центра (UPC). Он обслуживает более 40 банков.
Первое место по количеству иностранных карточных транзакций летом 2017 года заняла Польша. В этой стране наши соотечественники рассчитывались банковской картой за 55 тыс. покупок. Но покупки в Польше делают совсем небольшие — средняя сумма чека составила эквивалент 700 грн, и по объему безналичных операций страна находится лишь на 9-м месте в украинском рейтинге.
На втором месте по количеству карточных расчетов заняли Италия и Испания, в которых украинцы сделали этого лета транзакций на сумму 37,2 тыс. 35,3 тыс. грн. Также в пятерку вошли Великобритания (32,2 тыс.) и Россия (28,6 тыс.).
Отметим, что украинцы расплачивались картами в супермаркетах, магазинах одежды, ресторанах, отелях, на заправках.