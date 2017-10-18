Стало известно, чем владеет Петр Порошенко: дом за 30 миллионов и более 100 компаний
2016-10-31 08:43
Стало известно, чем владеет Петр Порошенко: дом за 30 миллионов и более 100 компаний
Президент Украины Петр Порошенко одним из последних подал свою электронную декларацию (документ нужно было сдать до 24:00 30 октября).
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Глава государства обладает следующим имуществом: 5 картин, дом стоимостью 30 миллионов гривен и более 100 компаний. Также президент отметил, что он и жена владеют 12 ювелирными украшениями.
Также у семьи Порошенко есть 8 автомобилей: 4 “Мерседеса” (только один – в собственности главы Украины) и “Ягуар”, который принадлежит его жене. Также у президента есть яхта Bayliner. Все другие транспортные средства – в аренде или им только используются.
Кроме того, президент задекларировал 26,3 миллиона долларов, 14,4 тысяч евро и 540,5 тысяч гривен на счетах в Международном инвестиционном банке.
Марина Порошенко также имеет счета в Международном инвестиционном банке – 71 тысяч гривен и 8,9 тысяч евро.
В 2015 году Порошенко одолжил 3,85 миллиона долларов и 1 миллион гривен третьим лицам. Еще он задекларировал 60 тысяч долларов и 900 тысяч гривен наличными.
ВСЕ ПО ПОРЯДКУ
Недвижимость
Порошенко указал свой дом в Козине (Киевская область) стоимостью 30 миллионов гривен, который приобрел в 2012 году. Площадь дома составляет 1331 квадратный метр. Ранее в сети публиковали видео, на котором дом сняли с воздуха.
Кроме этого в декларации значатся три квартиры и девять земельных участков. Жена главы государства владеет одной квартирой и одним земельным участком.
Первая квартира у Порошенко появилась в 1993 году. Это квартира в Киеве площадью 134 квадратных метра. Второй президент приобрел в 1996. Она также находится в столице, но площадью чуть меньше – 82 квадратных метра. Кстати, если цена первой квартиры неизвестна, то второй главе государства повезло взять всего за девять тысяч гривен. Последний раз Порошенко покупал квартиру в 2007 году. Она сама маленькая, всего 68 квадратов и находится в Виннице. Ее цена – 69,3 тысячи гривен.
Квартира Марины Порошенко находится в Киеве и была куплена в 1993 году. Ее площадь составляет 80 квадратов.
Кроме того, жена президента владеет садовым участком в Петропавловском (Киевская область), площадью 344 квадратных метра.
Земельные участки Порошенко находятся в Козине и Киеве. Самая дорогая из них находится в столице и стоит 10 миллионов, ее площадь 6315 квадратных метра. Также есть участок за восемь миллионов, другие стоят меньше, но общая их стоимость составляет 57,8 миллионов гривен.
На оплату коммуналки Порошенко потратил 571 тысячу гривен. Из них: 176 тысяч гривен президент заплатил за газ и 395 тысяч гривен за электроэнергию. Таким образом, оплата коммунальных услуг ежемесячно ему обходилась в 47,5 тысяч гривен.
Активы
В общей сложности Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, Нидерландах, Кипре, а также на Британских Виргинских островах.
У президента есть акции Международного инвестиционного банка общей стоимостью 13,5 миллиона гривен. Но далеко не все из них сделали это, поскольку отпущенное время потратили не на заполнение деклараций, а на схемы сокрытия поиска и оправдание своих реальных доходов и благосостояния.