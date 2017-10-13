Стало известно чего больше всего боятся американцы
2017-10-12 13:03
Стало известно чего больше всего боятся американцы
В этом году лидирующие позиции в списке заняли коррупция и возможные последствия реформы здравоохранения American Health Care Act.
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Ученые из Чепменского университета ежегодно проводят социологический опрос, чтобы выявить главные страхи жителей США, передает Rus.Media. В этом году лидирующие позиции в списке заняли коррупция и возможные последствия реформы здравоохранения American Health Care Act. Результаты исследования опубликованы на сайте университета.
Участниками опроса стали 1207 взрослых американцев. Их попросили оценить, насколько сильный страх у них вызывают 80 различных явлений. Возможные причины страхов разделили на несколько основных категорий: связанные с правительством, с состоянием окружающей среды, с экономикой, с антропогенными бедствиями и экстремизмом. Также в исследование вошли источники многих распространенных фобий: клоуны, пауки, высота.
Самыми страшными явлениями 2017 года оказались коррупция чиновников, результаты реформы здравоохранения, загрязнение водоемов (океанов, рек и озер) и загрязнение питьевой воды. Социологи отметили, что в 2017 году на вершине списка оказалось куда больше страхов, связанных с состоянием окружающей среды.
10 самых страшных явлений 2017 года / © Chapman University
Руководитель исследования Кристофер Бэйдер (Christopher Bader) отмечает: «Данные опроса 2017 года показывают, что, хотя некоторые из основных страхов остались прежними, произошел заметный сдвиг в сторону опасений, связанных с экологией. Мы замечаем тенденцию, при которой люди склонны бояться того, что транслируют СМИ. Многие из десяти главных страхов 2017 года можно напрямую связать с самыми популярными темами в СМИ в прошлом году».
Последние места в списке заняли зомби, призраки и животные, например, собаки или крысы. Средний или сильный страх перед зомби чувствуют 5,3% опрошенных, привидений боятся 4,3%. Животные пугают только 3,7% участников исследования.
Первое подобное опрос социологи провели в 2014 году. В 2015 году, как и в 2017-м, первое место в списке занял страх перед коррупцией государственных служащих.