Стали известны ставки ввозных пошлин на авто из ЕС в 2018
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2017-10-02 18:31
Стали известны ставки ввозных пошлин на авто из ЕС в 2018
Ставки пошлин будут колебаться от 5 до 7,3%.
Минэкономразвития опубликовало ставки ввозной пошлины, которые будут в 2018 году к импорту товаров из ЕС, передает Rus.Media. Об этом сообщил генеральный директор ВААИД Олег Назаренко у себя в Facebook.
“Хочу всем напомнить, что с 1 сентября в полном объеме заработает Соглашение Украина – ЕС. Поэтому Минэкономики обнародовало ставки ввозных пошлин на 2018 год. На автомобили в зависимости от объема двигателя ставки пошлин составят: 7,3%, 6,3% и 5%”, – заявил Назаренко.
По его словам, обнулятся полностью ставки – с внедрением Соглашения – только после окончания семилетнего переходного периода.
Он также добавил, что ВААИД внес в Раду предложение отменить ввозные пошлины на все авто с ЕС уже сейчас, не дожидаясь окончания семилетнего переходного периода.