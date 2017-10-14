Стали известны подробности разрыва Шакиры и Жерара Пике
2017-10-14 17:11
Стали известны подробности разрыва Шакиры и Жерара Пике
«Он почти не бывал дома».
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40-летняя певица Шакира и 30-летний футболист Жерар Пике решили разойтись после семи лет совместной жизни, передает Rus.Media. Их отношения не спасли даже совместные дети — и вот почему.
По сообщению западных СМИ, 40-летняя певица Шакира (Shakira) и 30-летний защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании Жерар Пике (Gerard Piqu) расстались после семи лет совместной жизни. По словам источника, инициатором разрыва стала Шакира: ее не устраивало, что Пике редко бывает дома и проводит мало времени с ней и детьми — четырехлетним Миланом (Milan Piqu Mebarak) и двухлетним Сашей (Sasha Piqu Mebarak).
«Это серьезно, Шакира приняла окончательное решение», — говорит инсайдер.
По слухам, пара разошлась еще в июне: в последний раз их видели вместе в Аргентине на свадьбе футболиста Лионеля Месси (Lionel Messi), который играет с Пика в одном клубе. Как сообщает источник, певица уже переехала в другой дом вместе с детьми.
Шакира и Пике пока не дали никаких комментариев. Впрочем, делать выводы пока рано: на днях спортсмен разместил в своем профиле в Twitter видео, на котором Шакира поет и играет на гитаре, сопроводив запись трогательными смайликами.
Напомним, что в мае этого года Пике объявил, что собирается жениться на любимой. Мы поженимся в ближайшее время. Я вижу Шакиру своей женой, и она согласна ею стать, — говорит Пике. — Я хотел бы иметь много детей, трех или четырех. И я очень хочу стать отцом маленькой девочки».
Шакира и Жерар Пике познакомились в 2010 году на съемках клипа на песню поп-дивы Waka Waka (This Time for Africa), которая стала официальным гимном Чемпионата мира по футболу 2010.