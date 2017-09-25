Стали известны окончательные итоги выборов в Германии
2017-09-25 08:18
Стали известны окончательные итоги выборов в Германии
Социал-демократы показали худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию.
Консервативный блок в составе Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которой возглавляет канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), одержал победу на парламентских выборах в Германии, передает Rus.Media.
Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней, которые обнародованы в ночь на понедельник, пишет Deutsche Welle.
Блок ХДС/ХСС поддержали 33 процента избирателей. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5 процента избирателей.
Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5 процента, СДПГ – 25,7 процента.
Социал-демократы показали худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию.
На третьем месте – правопопулистская “Альтернатива для Германии” (АдГ) с 12,6 процента голосов. Она впервые попадает в бундестаг.
Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (Свдп) с 10,7 процента, Левая партия – c 9,2 процента и “Союз-90″/”зеленые” – c 8,9 процента.
Остальные партии набрали меньше пяти процентов, необходимых для прохождения в парламент.
Окончательные цифры голосования будут официально подведены примерно через неделю после выборов.