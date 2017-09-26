Стали известны новые подробности скандального футбольного матча в Киеве
2017-06-21 01:17
Стали известны новые подробности скандального футбольного матча в Киеве
Побоище на стадионе “Олимпийский” устроили пророссийский ультрас Харькова?
Олег Собуцкий, президент футбольного клуба “Агробизнес” (Волочиск), заявил, что побоище на НСК “Олимпийский” было не случайным, а заранее спланированным актом.
Собуцкий заявил, что из достоверных источников у него есть информация о том, что ультрас “Металлиста 1925” еще три месяца назад объединились с пророссийской организацией “Оплот”. На сегодняшний день уже идентифицировано 46 человек, и они все из Харькова, сообщает “Rus.Media”.
Пророссийски настроенные харьковские ультрас били на трибуне не только женщин и ветеранов АТО, но и досталось 12-летнему ребенку, заявил президент “Агробизнеса”. Собуцкий также во всех бедах винит и полицию. 60 полицейских, которые должны были стоять возле фан-сектора “Металлиста 1925” куда-то исчезли, а хулиганы, после побоища, спокойно пошли гулять по Киеву, заявил президент “Агробизнеса”.
Позже в пресс-службе полиции Киева заявили, что большинство сотрудников правоохранительных органов было задействовано в акции “Айдара” возле здания Администрации президента Украины.
Напомним, что финальный матч среди любительских клубов Украины состоялся вчера, 19 июня, в Киеве на стадионе “Олимпийский”. Игра была остановлена на 84-й минуте при счете 4:0 в пользу “Агробизнеса”. Позже администрация харьоквского “Металлиста 1925” принесла свои извинения и поздравила соперника с заслуженной победой.