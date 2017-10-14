Стала мамой в 5 лет и пережила сына на полвека
2016-03-16 14:19
Стала мамой в 5 лет и пережила сына на полвека
Своего первенца жительница Перу родила в детсадовском возрасте.
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Случай внесен в учебники – и произошел в далеком 1939 году.
Порог больницы в небольшом перуанском городе Писко переступили уставшие путники отец и его пятилетняя дочь. Они были измученные двухдневным переходом через горные вершины, и все ради того, чтобы попасть на прием к врачу – в их селе врачей отродясь не было. Отец был уверен, что его ребенок умирает, и умолял спасти.
Девочка на самом деле выглядела больной. У нее выпирал огромный живот, и это было похоже на гигантскую опухоль.
По крайней мере, так решили врачи и назначили обследование.
А получив результаты, ужаснулись. Девочка, оказалось, совсем уже и не девочка, а вполне зрелая женщина (по крайней мере в физиологическом смысле). А “опухоль” оказалась самой беременностью.
Лина Медина была на седьмом месяце.
Как такое возможно?
Лину решили отвезти в столичную клинику – в Лиму. Там прерывать беременность не стали. В итоге через полтора месяца, 14 мая того же года, в возрасте 5 лет, 7 месяцев и 17 дней девочка родила мальчика. Здорового. Весом 2,7 килограмма.
Из-за не до конца развитых половых органов молодой мамы ей сделали кесарево сечение. И это была единственная сложность, с которой столкнулись врачи, в другом беременность и роды протекали нормально. Новорожденного назвали Херардо – в честь доктора, который принимал роды.
Первым о столь нетипичном случае сообщил медицинский журнал La Presse Medicale. В нем вместе со всеми подробностями о родах также рассказывается история взросления Лины Медины.
Например, то, что менархе (первые месячные) у нее произошло в возрасте 2 лет и 8 месяцев. Ее грудь начали развиваться уже с четырехлетнего возраста, и к моменту родов окончательно сформировалась для кормления новорожденного. А ее таз хотя и не был очень широк, однако был достаточно развит. Все это, видимо, из-за какого-генетичекого сбоя.
Есть интересные снимки, сделанные год после родов в Лиме. На них Херардо в 11 месяцев играет со своей мамой в общие игрушки.
Доктор Хуан Фален в интервью Reuters позже объяснил: “Она родила, но оставалась ребенком. Столь раннее половое созревание запустило в его организме развитие сексуальных характеристик и репродуктивные способности, но мысленно и хронологически она все еще дитя”.
А кто счастливый папаша?
Лина так и не сказала, ни кто является отцом ее ребенка, ни обстоятельств зачатия. Вполне возможно, что она сама этого не знает: во время зачатия ей было четыре года, а в таком возрасте у детей многие моменты стираются из памяти, тем более если эти неприятные моменты.
Родственники говорили, что могли изнасиловать девочку, когда она ходила на реку стирать белье (это входило в ее семейные обязанности).
Полиция сначала арестовала отца девочки с подозрением на инцест. Но отпустила из-за отсутствия доказательств.
Впоследствии подозрение падало еще на нескольких людей, но и их было почти невозможно арестовать. Семья Медина жила в селе перуанских индейцев, где все еще были распространены ритуальные шаманские праздники, нередко заканчивающиеся оргиями. Не исключено, что девочку втянули в одну из них…
Судьба Лины и ее мальчика
До 10 лет Херардо не знал, что “старшая сестренка” – его настоящая мать. Рос он крепким и достаточно здоровым. Однако в возрасте 40 лет заболел лейкемией и умер. Врачи считают, что никакой связи между его ранней смертью и необычными родами нет.
Лина, когда выросла, начала работать секретарем, хотя уровень образования у нее был на уровне начальной школы. Потом вышла замуж и в 39 лет родила второго ребенка. Тоже сына.
Жила в Лиме в беднейшем районе столицы. И в течение всей жизни отказывала журналистам в интервью.
Умерла Лина Медина от инфаркта в возрасте 82 лет четыре месяца назад – 8 ноября 2015 года. Так и оставшись самой молодой роженицей из всех когда-либо зарегистрированных в истории.
ИЗ ДОСЬЕ
Самые молодые матери в истории человечества
- 6-летняя Лиза Пантуева из Харькова во времена СССР забеременела от собственного дедушки, бывшего моряка дальнего плавания. Ребенок умер при родах.
- 9-летняя Ильда Трухильо родила 2,7-килограммовую девочку в госпитале Лимы в декабре 1957 года. Забеременела в результате изнасилования.
- 9-летняя Амайя родила сына кесаревым сечением в госпитале Руанды, в декабре 2005-го. Девочка была изнасилована домработником.
КСТАТИ
А вот самой старой мамой на планете считается 70-летняя жительница города Музаффарнагар (Индия) Омкари Панвар. В июле 2008 года она родила двойню.
До этого Омкари и ее 77-летний мужчина, несмотря на свой почтенный возраст, потратили почти все свои деньги на процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). На такое они пошли из-за желания иметь сына. Несмотря на то, что у них уже были две дочери и даже пятеро внуков.
И добились своего! В 2008 году в родильном отделении госпиталя в Музаффарнагаре, что в семи часах езды от Нью-Дели, на свет появились близнецы: мальчик и девочка.