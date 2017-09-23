Стала известна причина, по которой Криштиану Роналду выбрил две линии на затылке
2017-08-01 18:34
Стала известна причина, по которой Криштиану Роналду выбрил две линии на затылке
Поступок, достойный уважения!
Криштиану Роналду — один из лучших футболистов современности. У него множество наград и достижений, но он не собирается останавливаться на этом!
Будучи одним из самых красивых спортсменов в мире, он регулярно появляется в рекламе и покоряет сердца миллионов женщин на всей планете, передает Rus.Media.
СМИ часто осуждают его за грубую игру и ошибки на футбольном поле. Но год назад Роналду заставил всех обратить на него внимание по весьма интересной причине.
Футболист появился на поле со странной прической, которая озадачила многих его поклонников. На затылке были видны две линии, которые вряд ли можно назвать ошибкой стилиста.
Много кто решил, что это еще одна модная тенденция, но некоторые склонялись к тому, что эти линии имеют какой-то особый смысл. И они были правы.
Возможно ты слышал, что Криштиану довольно часто занимается благотворительностью, поэтому некоторое время назад он оплатил лечение мальчику, больному раком.
После операции на затылке у бедного ребенка появились два шрама. Чтобы поддержать малыша, игрок решил побриться и сделать одинаковые полоски. Поступок, достойный внимания!
Знаменитый футболист давно занимается благотворительностью. Он не только перечисляет деньги на счета соответствующих фондов, но и сам встречается с больными детьми. Стоит отметить, что такая встреча для ребенка порой даже важнее полученных денег.
Роналду поддерживал различные благотворительные акции: против рака, Спида, для помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия, для защиты прав человека, кампании по борьбе с голодом и бедностью.
В 2012 году он продал свою золотую бутсу за полтора миллиона фунтов, а вырученные деньги пожертвовал палестинской школе в Секторе Газа.
В 2014 году к нему обратилась семья его фанатов, тяжело болен ребенок которых нуждалась в срочной операции на мозге. Лидер «Королевского клуба» не только оплатил операцию, но еще и курс реабилитации.
В 2016 году он отдал 275 тысяч евро призовых за Евро-2016 за борьбу с детским раком.
Нападающий также регулярно сдает кровь. Именно поэтому у него нет татуировок, которые могли бы помешать ему стать донором.
Даже самые ярые критики футболиста признают: если Криштиану и имеет дополнительные интересы в своей благотворительной деятельности, то это не столь важно, ведь он помогает множеству людей!
Любишь ты Роналду или нет, но этот парень действительно заслужил уважение. Браво, Криштиану, мы очень гордимся тобой!