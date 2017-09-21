Стала известна дата боя Ломаченко – Ригондо
21.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-16 13:46
Стала известна дата боя Ломаченко – Ригондо
Поединок пройдет в Нью-Йорке на Madison Square Garden.
Промоутерская компания Top Rank, которую представляет Василий Ломеченко, официально объявила дату боя украинского чемпиона мира во втором полулегком весе против кубинского боксераГильермо Ригондо, передает Rus.Media.
Поединок состоится 9 декабря пройдет в Нью-Йорке на Madison Square Garden.
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