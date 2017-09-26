Стал известен размер минимальной пенсии после реформы, если в Раде проголосуют
2017-09-26 19:02
Стал известен размер минимальной пенсии после реформы, если в Раде проголосуют
Размер пенсии изменится уже с 1 октября.
В случае принятия пенсионной реформы Верховной Радой, минимальная гарантированная пенсия в Украине вырастет с 1 октября на 11% и составит 1452 гривны, передает Rus.Media.
Об этом сообщила глава Комитета Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова, передает пресс-служба комитета.
“Для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, с 1 октября выплаты увеличатся на 140 гривен, или на 11%”, – сказала она.
Также Денисова уточнила, что в случае одобрения народными депутатами пенсионной реформы, с 1 октября для назначения и перерасчета пенсий применяется прожиточный минимум на 1 декабря 2017 года.
То есть, с 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, составит 1 452 гривны, а не 1 312, как сейчас.
Кроме того, Денисова отметила, пенсионная реформа предусматривает предоставление гарантий для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, которые не имеют полного стажа, и лиц, не имеющих права на пенсию и получают сейчас 949 грн.
Количество таких граждан на сегодня – около 1 миллиона человек. Размер пенсии для них увеличится на 45% и составит 1 373 гривны.
Председатель комитета также подчеркнула, что с 1 октября для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн.
При этом для 104 тыс. женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет – отменяется уменьшение размера пенсий.
“Пенсия является объектом индексации. В реформе прописано, что с 2019 года индексация будет происходить автоматически. Не нужно принимать отдельные решения правительства или Верховной Рады Украины: на 50% от роста потребительских цен и на 50% от роста средней заработной платы за один календарный год. А с 2021 – за три предыдущие календарные годы”, – сказала Денисова.