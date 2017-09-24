США запустили в космос ракету со спутником-шпионом
2017-09-24 18:42
США запустили в космос ракету со спутником-шпионом
Спутник, предназначенный для обнаружения потенциальных угроз национальным интересам США.
В Калифорнии на базе ВВС США запустили ракету-носитель Atlas V со спутником NROL-42 для Национального управления военно-космической разведки (НУВКР), передает Rus.Media со ссылкой на NASA Spaceflight.
Запуск провели на базе Ванденберг в субботу 23 сентября в 22:49 по тихоокеанскому времени. Планировалось провести запуск еще в пятницу, однако был перенесен из-за необходимости замены батареи стартового ускорителя ракеты-носителя. Также ранее запуск переносился из-за урагана «Ирма».
Спутник, как заявляется, предназначенный для выявления потенциальных угроз национальным интересам США.
Отмечается, что в этом году запланировано еще две миссии НУВКР. Следующий запуск с NROL-52 планируется с мыса Канаверал 5 октября.