США в ожидании урагана “Нейт”: в Новом Орлеане объявили эвакуацию
2017-10-07 13:34
США в ожидании урагана “Нейт”: в Новом Орлеане объявили эвакуацию
В американском городе Новый Орлеан объявили эвакуацию из-за приближения шторма “Нейт”.
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В американском портовом городе Новый Орлеан, штат Луизиана объявили эвакуацию из-за приближения шторма “Нейт”, передает Rus.Media.
Об этом сообщает Reuters.
“Нейт” находится на пороге скоро там будет”, – сказал мэр Нового Орлеана Митч Лендрье.
По его словам, наибольшей угрозой является не дождь, который принесет шторм, а сильный ветер и штормовой прилив. Ветры могут вызвать значительные отключения электроэнергии, а высота штормовых волн может достичь 1,8-2,7 м, добавил он.
Как сообщается, мощность шторма увеличилась из категории тропического до 1 уровня урагана вчера ночью. Сейчас максимальная скорость ветров составляет 113 км/час.
Ранее губернаторы штатов Луизиана, Алабама и Флорида, которые уже в эти выходные ожидают очередного удара урагана со стороны Мексиканского залива, ввели положение чрезвычайной ситуации.