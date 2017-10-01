США проверяют готовность Северной Кореи к мирным переговорам
2017-09-30 18:34
США проверяют готовность Северной Кореи к мирным переговорам
Госсекретарь заверил, что США готовы к переговорам.
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Вашингтона есть каналы коммуникаций с Северной Кореей и проверяет ее готовность к переговорам по ядерной программе, передает Rus.Media. Об этом он сказал 30 сентября 2017 года, передает DW.
“Мы не находимся в темноте, у нас есть два-три открытых канала с Пхеньяном”, – заявил он в ходе визита в Пекин.
При этом госсекретарь заверил, что США готовы к переговорам.
“Мы можем говорить с ними, и мы будем говорить”, – пообещал Тиллерсон.
Отмечено, что в последнее время отношения между США и КНДР были весьма напряженными. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если КНДР будет представлять угрозу для США или их союзников, у Вашингтона “не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею”. В ответ на это лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что таким образом лидер США объявил войну с целью уничтожения республики.