США полностью поддержали предложения Украины относительно миротворцев на Донбассе (видео)
2017-09-21 20:50
США полностью поддержали предложения Украины относительно миротворцев на Донбассе (видео)
Порошенко поделился от результатов встречи с Трампом.
Президент Украины Петр Порошенко заверил, что США полностью поддержали украинскую позицию относительно размещения миротворцев ООН, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию Донбасса, передает Rus.Media.
Об этом глава государства заявил в своем Facebook по итогам встречи с главой Белого дома.
«Важна позиция, Соединенные Штаты Америки полностью поддержали позицию Украины, которая была озвучена еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН», – отметил он.
Также Порошенко подчеркнул, что Трамп поддержал предложения по развертыванию миротворцев по всему Донбассу.
«Я подчеркиваю: украинской позиции, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию на востоке Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, которая исключит возможность проникновения российских войск, российского вооружения, российской амуниции и действительно будет служить делу мира. Мы договорились, что нашей главной целью является деоккупация, восстановления суверенитета Украины», – сказал он.
По словам украинского президента, у США и Украины есть общее видение нового качества сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США.
«Мы детально обсудили все направления расширения сотрудничества, начиная от сотрудничества из военной академии в Вест-Пойнте… и заканчивая сотрудничеством с Министерством обороны США и другими институтами», – сказал он.
Порошенко также добавил, что встреча была «очень продуктивной».
«Мы почувствовали истинное плечо нашего друга и партнера, и могу сказать, что я как президент чрезвычайно доволен текущим беспрецедентным уровнем сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки», – сказал он.