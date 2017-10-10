США остановили выдачу виз гражданам Турции, Анкара ответила тем же
2017-10-09 09:54
США остановили выдачу виз гражданам Турции, Анкара ответила тем же
Миссия США в Турции, а затем и турецкая миссия в Вашингтоне взаимно сократили визовые услуги для граждан стран.
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Это произошло после того, как в Стамбуле на прошлой неделе был арестован сотрудник консульства США. Его задержали по обвинению в связях с клириком Фетхуллахом Гюленом, которого подозревают в организации государственного переворота в Турции 2016 года , передает Rus.Media.
“Последние события заставили правительство США переоценить приверженность правительства Турции к безопасности американских миссии и персонала. Чтобы минимизировать количество посетителей до нашего посольства и консульств во время проведения этого анализа, мы немедленно приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех диппредставительствах США в Турции”, – говорится в заявлении миссии США в Анкаре.
Впоследствии посольство Турции выпустило такое же заявление, где просто поменяло названия стран местами.