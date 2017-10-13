США не выдали визы делегации Минобороны России
2017-10-13 06:06
США не выдали визы делегации Минобороны России
Делегация российского Генштаба не сможет принять участие в мероприятии в ООН в США.
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Делегация Генерального штаба Вооруженных сил России не смогла получить американскую визу для участия в совместном брифинге в штаб-квартире ООН по проблематике противоракетной обороны, передает Rus.Media. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александра Емельянова.
“Для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба Вооруженных сил РФ под руководством советника начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Третьяка. Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила”, – сказал он.
Отмечается, что в четверг, 12 октября, “на полях” Первого комитета Генассамблеи ООН прошел совместный российско-китайский брифинг по проблематике развертывания глобальной системы противоракетной обороны США.