США не будут финансировать культурные обмены из России и некоторыми другими странами
2017-10-01 10:07
США не будут финансировать культурные обмены из России и некоторыми другими странами
Документ подписал Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о санкциях, которым, в частности, на год продлевается запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с Россией и некоторыми другими странами, передает Rus.Media. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Белого дома.
“Соединенные Штаты не будут предоставлять негуманитарную, связанную с торговлей помощь или позволять финансирование для участия в программах образовательного и культурного обмена с помощью должностных лиц или сотрудников правительств Эритреи, Корейской Народно-Демократической Республики, России и Сирии на 2018 год”, – сказано в документе.
Также США не будут оказывать гуманитарную помощь Демократической Республике Конго (ДРК), Экваториальной Гвинеи, Ирана, Южного Судана и Венесуэле в течение 2018 финансового года.