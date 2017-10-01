США направили к берегам КНДР ударную группу авианосцев
01.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-01 12:31
США направили к берегам КНДР ударную группу авианосцев
Вместе с силами Южной Кореи они будут отрабатывать перехват ракет КНДР.
США готовятся к совместным учениям с силами Южной Кореи, передает Rus.Media. В связи с этим в регион направлена авианосная ударная группа, которую возглавляет атомный авианосец “Рональд Рейган”.
– Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группы, возглавляемой атомным авианосцем “Рональд Рейган”, в Восточном море в районе 15 октября, – прокомментировали ситуацию в южнокорейских ведомствах.
Во время учений сил США и Южной Кореи будут отрабатывать обнаружение и перехват возможных ракет КНДР. Тренировки, связанные с резкой эскалацией напряженности на Корейском полуострове.