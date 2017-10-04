США легализуют криптовалютні бирже
2017-10-03 15:15
США легализуют криптовалютні бирже
В США готовы рассматривать заявки на создание криптовалютних бирж.
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Некоторые американские финансисты поддержали идею возникновения криптовалютних бирж через подачу ими заявок на получение банковского статуса, передает Rus.Media.
Об этом заявил исполняющий обязанности контролера денежного обращения Федерального резервного банка Филадельфии Кот Норейка.
«Я буду совсем не против, если представители индустрии придут в мой офис и выскажут свои мнения относительно этой программы. Но все это – длительный процесс и совсем не факт, что у нас получится учесть все пожелания», – сказал он.
Норейка добавил, что также рассматривает вопрос о внедрении общенациональной программы лицензирования для криптовалютних бирж, которая отменит региональное лицензирования, и создаст единую нормативную базу для криптовалютних платформ и инвесторов.
Положительным показателем роста біткоіна является то, что США, второй по величине рынок бирж біткоіна после Японии, внимательно рассматривает возможность создания более надежной и хорошо регулируемой среды для инвесторов и обычных клиентов.