Срна и Бернард не смогут помочь “Шахтеру” в матче против “Звезды”
23.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-23 08:15
Срна и Бернард не смогут помочь “Шахтеру” в матче против “Звезды”
У донецкого клуба серьезные кадровые проблемы в преддверии матча 10-го тура УПЛ против Звезды.
В составе Шахтера в Кропивницкий на матч с Звездой не полетят сразу три игрока основного состава: дискваліфицировани полузащитник Фред, а также вингер Бернард и защитник Дарио Срна, сообщает Команда №1, передает Rus.Media.
Отметим, что ” Шахтер вылетит на матч утром в день игры.
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Матч Звезда – Шахтер состоится 23 сентября. Начало в 14:00.