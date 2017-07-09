Средствами гигиены делиться опасно
– Мыло после каждого пользования покрывается различными микроорганизмами, которые в отдельных случаях могут стать причиной инфекционного заболевания;
– Полотенце – сплошной рассадник бактерий, который может стать источником заражения грибковыми инфекциями и кожными заболеваниями;
– Дезодорант – должен быть исключительно отдельным у каждого члена семьи;
– Бальзам для губ – отдавая его в чужие руки и пользуясь чужим, можно с легкостью подхватить вирус герпеса;
– Наушники – такой на вид безобидный предмет разносит бактерии в ушах. Вам могут вернуться наушники со стафилококком или стрептококком – эти вредные инфекции накапливаются в ушной сере и всегда активно распространяются при малейшем удобном случае;
– Обувь – особенно опасным является обувь, которая носится на босую ногу и может быть источником грибковых заболеваний, которые потянут за собой вереницу проблем. Помните, что обувь – это предмет одежды, которым совершенно не стоит делиться даже с самыми близкими людьми. Ну и конечно, забудьте о том, чтобы покупать обувь в секонд-хенде;
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