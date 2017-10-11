Среди камней и листьев отдыхает живая женщина..
2017-10-11 14:43
Среди камней и листьев отдыхает живая женщина..
А тебе много времени понадобилось, чтобы увидеть ее?
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Искусство не имеет границ, передает Rus.Media. Использовать человеческое тело в качестве полотна уже давно стало модным и элитным направлением в современном искусстве — боди-арте. И конечно же, среди создателей этого направления есть настоящий гений, зовут его — Йоханнес Стоттер. Он не только разрисовывает человеческое тело, но и создает множество природных и философских образов. Как ты уже догадался, это одна из его работ.
На изображении выше Йоханес замаскировал модель среди груды камней. Он сделал это так умело, что не каждый сможет разглядеть на фотографии женщину. Черпая вдохновение в природных фактурах, пользуясь палитрой животного и растительного мира и отдавая всю душу любимого ремесла, Стоттер создает реалистичные боди-арт-объекты.
Йоханнес Стоттер родился в Италии в 1978 году и огромную часть жизни посвятил музыке. Но в начале 2000-х он кардинально меняет направление своей деятельности и уже в 2010 году его талант замечают на Европейском чемпионате по боди-арту.
В 2012 году работы именно этого художника были признаны лучшими в мире. Он не просто расписывает тела, используя при этом кисти и губку, но и конструирует из них необходимые формы. Тогда лучшей работой мастера было признано изображение тропической лягушки. Оно состоит из пяти человеческих тел, расписанных с потрясающей достоверностью. Сложно понять, где заканчивается фигура одной модели и начинается тело другого. Невероятно!
Как же тонко человек чувствует природу!
Йоханнес Стоттер с невероятной точностью передает объем и фактуру всех элементов. Модели действительно сливаются с животными.
Достаточно много в Стоттера и философских по своему содержанию работ, в которых он с помощью рисунка на теле анализирует взаимосвязь человечества с Вселенной и размышляет о месте человека в бесконечности мира.
Йоханнес Стоттер способен соединить человеческое тело с ландшафтом, слить его в одно целое со стволами деревьев, листьями, плодами, цветами, превращая кожу в кору, то часть растрескавшейся от жары почвы.