Среди безработных области – 472 участники АТО
23.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В течение января-мая 2017 года в области на учете в службе занятости находился и получал социальные услуги 851 демобилизован участник антитеррористической операции на востоке страны. Об этом сообщила директор областного центра занятости Лидия Падалка. При содействии службы занятости трудоустроено 109 бывших воинов. Кроме того, в течение отчетного периода 87 человек привлечены к общественным и других работ временного характера, 37 – направлены на профессиональное обучение. По состоянию на 1 июня 2017 года на учете в службе занятости насчитывалось 472 безработных участники АТО. Среди них 391 получал пособие по безработице, средний размер которой составил 3,7 тыс. Грн.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым