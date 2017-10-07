Среди бела дня возле супермаркета расстреляли двух человек
2017-10-07 13:23
Среди бела дня возле супермаркета расстреляли двух человек
Сейчас пострадавшие прооперированы, угрозы их жизни нет.
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Об этом сообщается в субботу на странице ГУ Национальной полиции в Херсонской области в Facebook, передает Rus.Media.
“Вчера около 14.15 в call-центр 102 херсонской полиции от неизвестной женщины поступило сообщение, что в Северном микрорайоне по ул. Вишневая возле супермаркета “Экомаркет” слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, руководство областного главка полиции и Херсонского отдела полиции, экипажи управления патрульной полиции в г.Херсоне. На месте происшествия полицейские установили, что двум гражданам, которые находились в легковом автомобиле, неизвестные лица повлекли огнестрельные ранения и скрылись на автомобиле Daewoo Lanos”, – говорится в сообщении.
По информации, сейчас пострадавшие прооперированы, угрозы их жизни нет.
Открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия. Полиция обратилась за помощью в раскрытии этого преступления к гражданам, которые могут предоставить полезную информацию относительно обстоятельств его совершения.