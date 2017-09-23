Спутник NASA зафиксировал рядом с Солнцем таинственный объект с крыльями
2017-09-23 17:38
Спутник NASA зафиксировал рядом с Солнцем таинственный объект с крыльями
Он был огромных размеров и имел что-то, похожее на крылья.
Спутнику NASA удалось зафиксировать появление неподалеку от Солнца таинственного объекта, передает Rus.Media. Он был огромных размеров и имел что-то, похожее на крылья.
На сегодняшний день существует два предположения, одно из которых говорит, что объект может быть кораблем пришельцев, а согласно второй версии, это нечто, связанное с изменениями, происходящими внутри Солнца.
При этом, полученное спутником NASA изображение не является сбоем камеры, поскольку у сфотографированного объекта идеальны и симметрия и пропорции.
Как сообщается экспертами, вероятнее всего, появление объекта связано с изменениями активности Солнца. Процессы термоядерной реакции стартовали на этой звезде, по данным специалистов, миллиарды лет назад и продолжаются по настоящее время.
Согласно прогнозам, их завершение будет не скоро, а действие некоторых факторов может даже усилить эти процессы.
Многие соглашаются с тем, что таинственный объект действительно не имеет отношения к внеземному разуму. Они аргументируют это тем, что, в противном случае, снимок был бы засекречен в NASA, а не находился в Сети в свободном доступе.
В тоже время форма объекта очень похожа на тот знак, с которым в египетской мифологии ассоциировалось Солнце, что также наводит ученых на некоторые размышления.