Спрос на отбеливание ануса вырос на 30% среди мужчин и женщин
Пациентами врачей становятся не только женщины, но и мужчины.
Зарубежные СМИ сообщили о том, что в последнее время косметологическая манипуляция по отбеливанию ануса стала чрезвычайно популярной во всем мире, передает Rus.Media. Пациентами врачей становятся не только женщины, но и мужчины.
В последнее время каждый может сделать со своей внешностью что угодно, отдав себя в руки врача-косметолога. Особенно популярно стало отбеливать собственный анус. Когда раньше на эту процедуру вынуждены были идти актеры из порнороликов, сейчас же это реально и для обычных граждан. По данным аналитиков, спрос на операцию по отбеливанию ануса вырос примерно на 30%.
Первыми пациентами косметологических центров пару лет назад стали Ким Кардашьян и другие известные личности. Сама же ким не постеснялась отчитаться об этом на страницах социальной сети. Сама по себе процедура стоит 500 фунтов стерлингов. Женщины готовы проводить эту процедуру ради своих партнеров и мужчин, которым очень хотят понравиться.