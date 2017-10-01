Справедливая Европа: Полицейские открыли огонь по участникам референдума в Каталонии
2017-10-01 13:10
Справедливая Европа: Полицейские открыли огонь по участникам референдума в Каталонии
Крики на улицах и окровавленные люди.
Правоохранители Испании применили резиновые пули и другие спецсредства для разгона людей, которые хотели принять участие в референдуме, передает Rus.Media.
Очевидцы рассказывают, что видели прохожих, залитых кровью, а сами пострадавшие делятся кадрами в социальных сетях.
В Барселоне 1 октября с 10:00 по киевскому времени попытаются провести референдум о независимости Каталонии от Испании, несмотря на его незаконность. Для разгона участников голосования подразделения полиции применили резиновые пули.
Полицейские фургоны проехали через металлические ограждения в местах скопления людей и расчищали дорогу для действий силовиков.