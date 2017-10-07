Способы избавления от папиллом в домашних условиях!

despravda | 07.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-06 19:55

Способы избавления от папиллом в домашних условиях!
Что-то вам точно поможет (советы по применению).

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О лак для ногтей впервые узнаю!, передает Rus.Media.

Папилломы – крошечные новообразования на коже, которые чаще всего находятся на шее, веках, в зонах трения — подмышек и под грудью. Они не являются серьезной медицинской проблемой, но большинство людей стремятся их удалить.

Существует много способов удаления папиллом. Среди них немало и таких, которые можно практиковать и в домашних условиях. Расскажем о них подробнее.

Лимонный сок

Пропитайте ватный тампон лимонным соком и наложите его поверх папилломы. Тампон закрепим с помощью пластыря.

Лак для ногтей

Покройте лаком папиллому и дайте ему высохнуть. Повторяйте эту процедуру ежедневно 1 раз в день в течение нескольких дней до полного исчезновения новообразования.

Пищевая сода + оливковое масло

Смешайте в чашке 1 чайную ложку пищевой соды и половину чайной ложки оливкового масла. Нанесите на папиллому полученную пастообразную массу, оставьте ее на 30 минут. Смойте теплой водой. Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в день.

Яблочный уксус

Одним из самых эффективных средств считается яблочный уксус. Перед процедурой необходимо тщательно вымыть и высушить необходимый участок кожи. Смочите ватный тампон в яблочном уксусе. С помощью пластыря закрепите его поверх папилломы. Менять тампон необходимо 3 раза в день до ее полного исчезновения.

Масло чайного дерева

Также является хорошим средством для удаления папиллом. В чашке смешайте 4-5 капель холодной воды с 2-3 каплями масла чайного дерева. Наносите этот раствор ежедневно на чистые пораженные участки кожи 3 раза в день в течение месяца.

Как вы видите, народные средства удаления папиллом не дают быстрый результат. Перед удалением папиллом самостоятельно дома, проконсультируйтесь с врачом.

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