Способы избавления от папиллом в домашних условиях!
2017-10-06 19:55
Способы избавления от папиллом в домашних условиях!
Что-то вам точно поможет (советы по применению).
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Папилломы – крошечные новообразования на коже, которые чаще всего находятся на шее, веках, в зонах трения — подмышек и под грудью. Они не являются серьезной медицинской проблемой, но большинство людей стремятся их удалить.
Существует много способов удаления папиллом. Среди них немало и таких, которые можно практиковать и в домашних условиях. Расскажем о них подробнее.
Лимонный сок
Пропитайте ватный тампон лимонным соком и наложите его поверх папилломы. Тампон закрепим с помощью пластыря.
Лак для ногтей
Покройте лаком папиллому и дайте ему высохнуть. Повторяйте эту процедуру ежедневно 1 раз в день в течение нескольких дней до полного исчезновения новообразования.
Пищевая сода + оливковое масло
Смешайте в чашке 1 чайную ложку пищевой соды и половину чайной ложки оливкового масла. Нанесите на папиллому полученную пастообразную массу, оставьте ее на 30 минут. Смойте теплой водой. Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в день.
Яблочный уксус
Одним из самых эффективных средств считается яблочный уксус. Перед процедурой необходимо тщательно вымыть и высушить необходимый участок кожи. Смочите ватный тампон в яблочном уксусе. С помощью пластыря закрепите его поверх папилломы. Менять тампон необходимо 3 раза в день до ее полного исчезновения.
Масло чайного дерева
Также является хорошим средством для удаления папиллом. В чашке смешайте 4-5 капель холодной воды с 2-3 каплями масла чайного дерева. Наносите этот раствор ежедневно на чистые пораженные участки кожи 3 раза в день в течение месяца.
Как вы видите, народные средства удаления папиллом не дают быстрый результат. Перед удалением папиллом самостоятельно дома, проконсультируйтесь с врачом.