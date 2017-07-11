Спортсменки-пенсионерки провели зарядку для рецидивісток (Видео)
11.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Пенсионерки из Ассоциации спортивной ходьбе провели зарядку для заключенных женской колонии.
Разминка, приседания и спортивная ходьба – все ради того, чтобы из-за решетки девушки вышли влюбленными в спорт.
Сами тренеры на собственном опыте знают: если начать в 70, то лет за десять можно взять первое место на чемпионате мира с ходьбы.
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