Список сборных, которые уже вышли на ЧМ-2018
2017-10-10 11:47
Список сборных, которые уже вышли на ЧМ-2018
По состоянию на 10 октября за право сыграть в финальной части Чемпионата мира 2018-го года получили 17 сборных.
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Стоит напомнить, что первой квалифицировалась на Мундиаль Бразилия, которая доминировала в южноамериканском отборе, передает Rus.Media.
Затем к пентакампеоне присоединились Иран и Япония. Первой из европейских сборных, если не считать хозяина турнира сборную России, путевку на Чемпионат мира получила Бельгия.
Вакантными остаются еще 15 мест. Сегодня еще двух участников в финал делегирует Европа, одну путевку разыграют от Азиатской конфедерации Австралия и Сирия, в ночь на среду трех счастливчиков определят в Южной Америке, также станет известен третий представитель от Северной Америки.
Список сборных, которые уже вышли на ЧМ-2018 (на 10 октября)
АЗИЯ: Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия
АФРИКА: Египет, Нигерия
ЕВРОПА: Бельгия, Германия, Англия, Испания, Польша, Исландия, Сербия, Россия
ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Бразилия
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Мексика. Коста-Рика
Жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2018 – 17 октября
Добавим, что 9-14-го ноября будут сыграны матчи плей-офф между командами, которые заняли вторые места в своих группах в европейском отборе. В этот же период доигрывают квалификацию в Африке, а Новая Зеландия сыграет с пятой командой Южной Америки.