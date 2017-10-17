Список продуктов, которые уберегут кости от переломов
Чтобы подготовить свой организм, а главное, опорно-двигательный аппарат, до зимних испытаний, медик советуют пополнять свой рацион продуктами с высоким содержанием кальция. И перечислили продукты, которые помогут улучшить состояние костей.
– Сардины содержат натуральные жиры, они насыщены кальцием (около 350 мг только в одной маленькой банке). А еще нэй продукт обеспечит необходимым количеством витамина B12 и D.
– Листовая зелень – чрезвычайно низкокалорийный продукт, который не содержит жиров, но богат клетчаткой и кальцием. Поэтому стоит добавлять порцию листовой зелени в каждой ужина.
– Инжир богат антиоксидантами и клетчаткой. Употребление примерно пяти сушеных плодов инжира в день обеспечит около 135 мг кальция. Единственное, о чем не стоит забывать, это то, что инжир содержит много сахара, поэтому избыток этого продукта может навредить.
– Орехи содержат значительное количество кальция. А миндаль также является белково-щелочным продуктом, который улучшает работу иммунитета и дает необходимую энергию. Об этом пишет nashamama.com.