Спецназ учит черниговских студентов
В Черниговском национальном педагогическом университете военные инструкторы по боевым искусствам начали обучение приемам рукопашного боя по разработанным методикам для своих собратьев, детей военнослужащих и студентов местных вузов. – Сначала идет физическая разминка, затем – определенные физические упражнения для общего физического развития и в дальнейшем уже само отработки приемов рукопашного боя – Сергей Сироцький, начальник штаба Черниговского зонального отдела ВСП, подполковник. Тренировки проходят два раза в неделю на постоянной основе. Группа учеников насчитывает уже около двадцати человек, и их количество постоянно растет, а освоить все направления боевого мастерства здесь можно абсолютно бесплатно. – Это рукопашный бой, панкратион, самбо, боевое самбо, контактный, полуконтактном бокс, ну в принципе по всем разделам, по которым можно выступить, мы выступаем, – Леонид Левченко, инструктор по рукопашному бою, сержант. Инструкторы уверяют, что почти все участники за время обучения уже достигают значительных успехов. – Неплохие успехи у нас, некоторые из тех, кто здесь занимается, участвовал в городских, областных, всеукраинских турнирах, турнирах высшего значения, – Леонид Левченко, инструктор по рукопашному бою, сержант. Молодежь охотно посещает занятия и стремится к новым спортивным успехам. – Выбрал эту секцию, потому что, во-первых, это было бесплатно, хотелось заниматься. Во-вторых, я позанимался и понял, что это хороший тренер, мне нравится, как он проводит тренировки. И сама мотивация: выступать на соревнованиях, получать первые места, – Дмитрий Прискока, студент, сын военнослужащего. Поэтому вскоре секция боевых искусств будет расширяться, а ее воспитанники сделают значительный шаг к спортивным вершинам.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым