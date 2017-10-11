Спецслужбы РФ могут прослушивать все мобильные операторы Украины – закрыть “ВКонтакте” мало
2017-06-06 18:46
Спецслужбы РФ могут прослушивать все мобильные операторы Украины – закрыть “ВКонтакте” мало
На территории Украины нет ни одного национального мобильного оператора.
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На территории Украины нет ни одного национального мобильного оператора как такового, а контрольные пакеты крупнейших из них принадлежат россиянам, передает Rus.Media.
Российские бизнесмены просто монополизировали рынок по предоставлению услуг связи, стараясь при этом создать у наших граждан иллюзию того, что “Киевстар”, lifecell, Vodafone ( МТС) и другие мобильные операторы, принадлежат совсем не олигархическим кланам РФ, а зарубежным компаниям.
“Учитывая тот факт, что Россия уже в течение трех лет ведет войну с Украиной, акулы бизнеса подконтрольные “Кремлю”, пытаются с помощью ребрендинга отдельных компаний скрыть свою причастность к монополизации услуг связи в нашей с вами стране. Чтобы и в дальнейшем продолжать зарабатывать миллионы долларов на украинскому потребителю. И никто не может дать гарантии того, что настоящие владельцы компаний не сотрудничают со спецслужбами и силовыми ведомствами РФ, в обмен на неприкосновенность своих активов”, – подчеркивается в расследовании.