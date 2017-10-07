Спецпенсии чиновникам и судьям не уменьшат – Минсоцполитики
2017-10-07 16:31
Спецпенсии чиновникам и судьям не уменьшат – Минсоцполитики
Новый пенсионный закон отменяет назначение специальных пенсий для чиновников.
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Новый пенсионный закон отменяет назначение специальных пенсий для чиновников, передает Rus.Media.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире “Радио Свобода”.
“Все специальные пенсии убираются: какие-то полностью, какие-то имеют переходные нормы. Например, по государственной службе переходная норма такая, что для тех людей, которые уже приобрели право на такую пенсию, это право остается. В основном все специальные пенсии убираются”, – сказал Шамбир.
В то же время, по его словам, для тех, кто уже получает спецпенсии, перерасчета не будет, пока пенсии по обычной системе не превысят суммы тех спецпенсий. После этого, как пояснил заместитель министра, такие люди перейдут на общую систему.
“Люди, которые уже получали спецпенсии, будут получать и в дальнейшем – никакого уменьшения не будет. Правильно идти путем того, чтобы меньшие пенсии подтягивать до больших. Именно этим путем мы и пошли”, – отметил сказал Шамбир.
Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла правительственный проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий”.
Документ, в частности, предусматривает проведение осовременивание пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.